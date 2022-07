Zweites Jazzfrühstück des Festspielsommers

Die Heidenheimer Jazzfrühstücke sind der längst nicht mehr geheime Geheimtipp im Programm der Opernfestspiele Heidenheim. Auch am kommenden Sonntag wird wieder in lockerer Atmosphäre an vier Sonntagen wieder gebruncht und gejazzt. Die Elite der jungen und bereits etablierten Jazzerinnen und Jazzer hat hier das Podium für ihre swingende, groovende und virtuose Musik.

Am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr findet das nächste Jazzfrühstück im Brunnengarten des Schlosses Hellenstein statt. Mit Bewirtung durch das Schlossrestaurant Hellenstein kann hier wieder ein angenehmer Sonntagsbrunch mit musikalischer Begleitung erlebt werden. Die Musik kommt an diesem Wochenende von Sam Hogarth und Hohnen Ford aus London, zwei Musiker, die hauptsächlich solistisch tätig sind und für eine Kollaboration zusammengefunden haben.

Nachdem Sam Hogarth über Aufnahmen auf Hohnen Ford aufmerksam wurde, konnte er sie für ein Projekt gewinnen, um einige seiner Kompositionen aufzunehmen. Dafür engagierte er auch Bastian Weinig, mit dem ihn schon mehrere Zusammenarbeiten in verschiedenen Formaten verbinden. Aus dieser Aufnahme entstand die Kollaboration, die mit der aktuellen Konzert-Tournee fortgesetzt wird. Im Zentrum stehen Hogarths traditionsbewusste Kompositionen, die eindeutig auf das Standards-Repertoire zurückblicken, gleichzeitig aber auch unverkennbar moderne Akzente setzen. Das Programm wird durch die stilistisch facettenreichen Kompositionen von Hohnen Ford, sowie manchen bekannten und auch einigen seltener gespielten Standards ergänzt.

Die Bewirtung ist nicht im Eintrittspreis enthalten. Das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist nicht möglich.

Karten: Telefon 07321 / 3277777 oder online unter www.opernfestspiele.de