Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und einen Schaden von geschätzt rund 12 000 Euro hat es bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegeben. Eine 51-jährige Frau war gegen 20.40 Uhr auf der Landesstraße 1163 von Steinheim kommend in Richtung Heidenheim unterwegs. An der Einmündung zur B 466 – die dortige Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb –bog die Autofahrerin in die Bundesstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 38-jährigen Autofahrers, welcher zur selben Zeit auf der B 466 in Richtung Söhnstetten unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem Aufprall zogen sich der Autofahrer und eine 37-jährige Mitfahrerin leichtere Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik behandelt wurden. Die 51-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt.