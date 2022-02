Zu heißer Ofen verursacht Brand

Ein zu heißer Ofen dürfte ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für einen Brand in der Wilhelmstraße gewesen sein. Gegen 21.30 Uhr am Donnerstag war die Feuerwehr dorthin ausgerückt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie Feuerschein aus der Wohnung im ersten Obergeschoss wahr. Schnell hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Der Schaden in der Wohnung beträgt etwa 25 000 Euro. Die Wohnung wird derzeit saniert, Verletzte gab es nicht. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen durften die übrigen Bewohner wieder in das Gebäude zurück.