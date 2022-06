Zott BX bei „Kultur in der City“

Nach einem erfolgreichen Start am vergangenen Wochenende mit Lee Mayall, Siggi Schwarz und Band geht die Heidenheimer Veranstaltungsreihe „Kultur in der City“ am kommenden Samstag, 11. Juni, in die nächste Runde. Nun tourt Zott BX, die Gruppe um den Ellwanger Gitarreto Claudius Zott, mit dem Kultur-LKW durch die Heidenheimer Innenstadt.

Zusammen mit Steffen Köble (B für Bass und X für „G’sang“) wird eine spannende Abwechslung aus Ohrwürmern und Poesie, was sich ja auch nicht gegenseitig ausschließen muss, kreiert. Das ist auch gut als Auflockerung nach allzu schweren Balladen, denn Claudius Zott ist bekannt für seine Kompositionen aus dem Sumpfdelta der Folklore und Melancholie. Zur Einstimmung kann der YouTube-Kanal des selbsternannten „Kuschelpunkers“ herangezogen werden, denn die Videos dort sind mittlerweile Kult geworden.

Der Kultur-LKW ist zu folgenden Uhrzeiten und Orten unterwegs: 11 Uhr: Rathausplatz, 12 Uhr: Hauptstraße Höhe Modehaus Reinhard, 13 Uhr: Eugen-Jäckle-Platz.