Workshops für junge Opernfans

Junge und Junggebliebene für die Oper zu begeistern, das ist seit vielen Jahren Teil der Opernfestspiele Heidenheim. In diesem Jahr gibt es nicht nur das Musiktheaterstück „Gold!“, sondern sogar erstmals einen Workshop für junge Gäste ab fünf Jahren.

Auch in diesem Jahr werden Vorbereitungsbesuche einer Musiktheaterpädagogin an Schulen und Kindergärten angeboten. In einer Weiterentwicklung dieses Konzeptes können die Kinder nun erstmals einen zweistündigen Workshop direkt vor der Vorstellung besuchen.

Auch „Gold!“ setzt sich mit dem Festspielmotto „Glück“ auseinander – auf kindgerechte Art haben Leonard Evers (Musik) und Flora Verbrugge (Libretto) das Grimmsche Märchen vom Fischer und seiner Frau zu einem Musiktheaterwerk umgedichtet. Von einem Schlagzeuger und einem Sänger gespielt und erzählt, ist „Gold!“ ein musikalisches Spiel für die ganze Familie.

Premiere: Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr. Weitere Termine: 29. und 30. Juni, 6. und 7. Juli, 15 Uhr; 2. Juli, 9.30 Uhr sowie 3., 4., 9., 10. und 11. Juli, 9.30 und 11.30 Uhr. Termine Kinderworkshop: Samstag, 29. Juni, 11 Uhr (Anmeldung bis 26. Juni), Samstag, 6. Juli, 11 Uhr (Anmeldung bis 1. Juli).