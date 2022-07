Wolfgang Schäuble beeindruckt als „Iron Man“ beim Jahresempfang der IHK

Ein Jahresempfang im Sommer, das schafft auch nur eine pandemische Lage. So hat die IHK Ostwürttemberg diesen traditionellen Part ihres Jahreskalenders in die Mitte des Jahres verlegt. Den rund 300 Anwesenden, persönlich oder hybrid zugeschaltet, war es gleich, sie waren einfach nur froh, dass diese Veranstaltung endlich wieder stattfinden konnte, „nach 28 Monaten Zwangspause“, wie IHK-Präsident Markus Maier freudig konstatierte.

Authentisch, klug und ehrlich

Als großen Festredner hatten Maier und IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler Wolfgang Schäuble begrüßen können. Und das Mitglied des Bundestags sowie Bundestagspräsident a.D., um nur einige seiner zahlreichen Ämter der vergangenen Jahrzehnte aufzuzählen, hat dann schließlich authentisch, klug und ehrlich über die aktuelle Zeit berichtet – und auf was wir uns alle noch einstellen müssen. „Bevor es besser wird, muss es erst einmal schlechter werden – und es wird noch schlechter“, blickte Schäuble in Anbetracht von Coronakrise und Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Inflation recht humorlos in die nahe Zukunft.

Musikalische Einlage von Siggi Schwarz und Band

In den Pausen spielten Siggi Schwarz, Tom Corel und Reinhold Lohmeyer Klassiker wie beispielsweise „Imagine“ von John Lennon. In seiner Ankündigung Schäubles griff Maier zu Superlativen: „Sie sind seit 50 Jahren Parlamentarier, damit Dienstältester im deutschen Bundestag. In Ihrer 14. Legislaturperiode stellen Sie das Gedächtnis unseres Parlaments und des politischen Betriebs von Bonn über Berlin bis nach Brüssel dar. Sie sind sozusagen der Iron Man des deutschen Politikbetriebs.“ Sechs Bundeskanzler, zehn Bundespräsidenten, sieben Bundesverfassungsgerichts-Präsidenten, zählte Maier in seiner Rede so einiges auf, „und nur ein Wolfgang Schäuble“.

Letzter Jahresempfang war kurz vor Corona

Natürlich ging Maier auf die aktuelle, sehr unruhige Zeit ein, behalf sich dabei der treffenden Zeilen von Hannes Wader: „Was gestern noch galt, stimmt heut´ oder morgen nicht mehr“. Er blickte zurück auf den März 2020, dem letzten Jahresempfang, der direkt am Anfang der Corona-Pandemie noch hatte stattfinden können. Dass die Pandemie die Menschen vor Herausforderungen stellen würde, sei aber damals schon klar gewesen. Weitere aktuelle Probleme rief er ins Gedächtnis der Teilnehmer: Krieg in der Ukraine, Hunger in großen Teilen der Welt, Flüchtlingsströme weltweit, Inflation in schwindelerregender Höhe, Ausufernde Staatsverschuldungen, Logistik- und Lieferketten unterbrochen, Alarmstufe beim Gas und nicht zuletzt die teure und vor allem unsichere Rohstoffversorgung. „Dabei dachten wir doch vor wenigen Monaten, dass wir mit dem Überwinden der Coronakrise wieder in den Alltagsmodus zurückkehren würden“, so Maier.

Die Krisen zeigen die Schwachstellen auf

Die Krisen zeigten schon immer unsere Schwachstellen auf, begann dann auch Schäuble seine Rede. Er gehe davon aus, dass die Pandemie noch nicht ausgestanden sei, man womöglich solche Veranstaltungen künftig nur noch im Sommer stattfinden lassen könne. Und er sei froh, dass der Präsident der USA nicht mehr Donald Trump heiße, sondern Joe Biden, alles wäre ansonsten im Konflikt mit Russland noch wesentlich schlimmer, so Schäuble. Die einzigen, die Russland bedrohen könnten, seien die USA.

Und zum Krieg in der Ukraine hatte er dann auch noch einiges beizutragen, wenngleich er dabei auf das anwesende Bundestagsmitglied Roderich Kiesewetter verwies, das in der ersten Reihe interessiert zuhörte, und deutlich mehr Ahnung von dieser Materie habe, so Schäuble. „Der Krieg geht gegen uns. Mir fällt beim besten Willen nicht ein, warum die Ukraine Russland bedrohen sollte. Das einzige, was Russland bedroht ist die Tatsache, dass es in direkter Nachbarschaft eine rechtsstaatliche Demokratie gibt, in der europäische Werte funktionieren. Das entwickelt eine Anziehungskraft, der man sich nur sehr schwierig entziehen kann. Das kann für uns Deutsche nicht überraschend sein. Wissen Sie noch, dass man in Deutschland einmal eine Mauer hatte?“ Wenn Schäuble redete, war es mucksmäuschenstill im IHK-Saal, laut wurde es nur, wenn er seinen trockenen Humor mit einfließen ließ.

Die Ukraine verteidigt den gesamten Westen

Er fuhr fort, dass die Ukraine den gesamten Westen mit seinen Werten gegen ein totalitäres System Russland verteidige. „Wenn du in Frieden leben willst, musst du in der Lage sein, dich zu verteidigen – Si vis pacem para bellum“, so Schäuble, der Beifall war kein kleiner. Letztlich müsse man Putin davon überzeugen, nicht Krieg zu führen – und zwar mit ihm gemeinsam, ist Schäuble überzeugt. Er zeigte sich klar darin, dass der gesamte Westen, natürlich auch Deutschland, der Ukraine deutlich mehr Unterstützung zukommen lassen müsse. „Sonst, so fürchte ich, wird das keinen guten Ausgang nehmen“, so Schäuble. „Die größte Gefahr für Putin von uns Deutschen ist doch, dass er sich irgendwann einmal totlacht über uns“, erntete er zustimmendes Gelächter.

Schäuble hat zu vielen Themen eine Meinung

Das Verhältnis zu Frankreich, die Forderung nach der Fortsetzung der Atomenergie angesichts der Gaskrise und immer wieder persönliche Rückblicke machten diese Rede zu einem Erlebnis, die zum Nachdenken anregte, so auch der Tenor bei vielen der Anwesenden. Wann der nächste Jahresempfang stattfinden werde, ließ man seitens der IHK noch offen, zu ungewiss die Lage, zu unklar die Prognosen – vielleicht aber wird es wieder der Sommer werden, wenn Schäuble Recht behalten sollte.