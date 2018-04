Wo ist Detlef Mühlenbeck?

Seit Montag wird in Heidenheim ein 47-Jähriger vermisst. Wie die Polizei mitteilt, heißt der Gesuchte Detlef Mühlenbeck. Er hat am Freitag vergangener Woche eine Einrichtung in der Heidenheimer Innenstadt verlassen, in der er seit kurzer Zeit wohnte.

Er gab vor, seine Eltern über das Wochenende besuchen zu wollen. Am Montag kehrte der 47-Jährige nicht zurück. Dann stellte sich heraus, dass er gar nicht bei seinen Eltern war. Vielmehr war er offenbar mit seinem Auto, einem grauen Audi mit HDH-Kennzeichen, unterwegs. Die Verantwortlichen der Einrichtung meldeten sich bei der Polizei. Die nahm sofort die Ermittlungen auf, um den Aufenthaltsort des 47-Jährigen festzustellen. Hinweise auf eine Gefahr für den Mann lagen bis dato nicht vor. Am Donnerstag meldete ein Zeuge, dass seit mehreren Tagen auf einem Wanderparkplatz an der Straße zwischen Heidenheim-Mittelrain und Zang ein Auto stehe. Die Polizei fand dort den Wagen des Vermissten. Noch am selben Tag durchkämmten Suchtrupps von Polizei und Rettungshundestaffeln den benachbarten Wald bis tief in die Nacht. Hinweise auf den Aufenthalt von Detlef Mühlenbeck ergaben sich jedoch nicht.

Jetzt befürchten die Angehörigen und die Polizei, dass dem 47-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie bitten deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Dazu veröffentlichen sie ein Bild des Vermissten, der knapp zwei Meter groß ist und kurze, blonde Haare hat. Welche Kleidung Mühlenbeck trägt, ist nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer hat Detlef Mühlenbeck seit vergangenen Freitag gesehen? Wer kennt seinen Aufenthalt? Wer kann sonst Hinweise geben?