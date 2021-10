„Wir sind noch nicht fertig“ – Frank Schmidt verlängert vorzeitig bis 2027

Frank Schmidt hat seinen Vertrag vorzeitig um vier Jahre verlängert und bleibt mindestens bis zum Sommer 2027 Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das hat der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Mayer im Rahmen der 14. FCH-Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Voith-Arena bekannt gegeben. Der bisher gültige Kontrakt des 47-jährigen gebürtigen Heidenheimers, bereits seit Oberligazeiten im Jahr 2007 Cheftrainer des FCH, wäre am 30. Juni 2023 ausgelaufen.

Frank Schmidt: „Die erfolgreiche Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren beim FCH gemeinsam genommen haben, ist noch lange nicht zu Ende. Jedes Jahr bringt andere Rahmenbedingungen und veränderte Vorzeichen mit sich. Gleichzeitig ist der FCH stets ambitioniert, sich als Verein weiterzuentwickeln. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, treibt mich als Trainer auch nach dieser langen Amtszeit immer wieder aufs Neue an, genauso wie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinem Trainer- und Funktionsteam. Deshalb habe mich dazu entschieden, meinen Vertrag langfristig in Heidenheim zu verlängern und bedanke mich beim Vorstand und beim Aufsichtsrat des 1. FC Heidenheim ausdrücklich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die Aufgaben in den nächsten Jahren, wir sind noch nicht fertig!“

FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: „Diese Vertragsverlängerung und das damit verbundene Bekenntnis von Frank Schmidt zum FCH ist eine herausragende Nachricht für unseren Verein. Damit haben wir jetzt Planungssicherheit, dass uns die mit Abstand bedeutendste Persönlichkeit im sportlichen Bereich auf jeden Fall für die nächsten Jahre erhalten bleibt. Frank Schmidt war der entscheidende Faktor für unsere erfolgreiche, sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren und wird das auch in Zukunft sein. All das, was den FCH ausmacht – Emotionen, Leidenschaft, Ehrgeiz und Zusammenhalt – lebt Frank Schmidt vor wie kein Zweiter! Deshalb gibt es für den FCH keinen besseren Trainer als ihn.“

FCH-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Mayer: „Es freut uns alle natürlich außerordentlich, dass sich Frank Schmidt mit dieser Vertragsverlängerung weiterhin so eindrucksvoll und nachhaltig zu unserem Verein bekennt. Solch eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit, zum Vertragsende im Sommer 2027 wäre er dann 20 Jahre im Amt, ist etwas ganz Einzigartiges im Profifußball und darf unsere gesamte FCH Familie stolz machen.“

Der neue, bis zum 30. Juni 2027 gültige Vertrag von Frank Schmidt gilt wie bisher für die 2. Liga, wäre aber auch in der Bundesliga gültig.

Frank Schmidt war einst Zweitliga-Profi bei Alemannia Aachen und Waldhof Mannheim, ehe er im Jahr 2003 in der Verbandsliga nach Heidenheim zurückkehrte. Dabei trug er zunächst vier Jahre lang die Kapitänsbinde, ehe er Co-Trainer wurde und dann am 17. September 2007 in der Oberliga den Cheftrainer-Posten übernahm. In seiner Amtszeit gelangen dem FCH fünf wfv-Pokalsiege, die Aufstiege in die Regionalliga, 3. Liga und in die 2. Bundesliga sowie das Erreichen der Bundesliga-Relegation im Jahr 2020. Außerdem führte Frank Schmidt seine Mannschaft gleich zweimal (2016 und 2019) in das Viertelfinale des DFB-Pokal.