Wegen Unkraut: Mann greift Nachbar mit Schaufel an

Zwei Nachbarn sind wegen Unkraut im Garten aneinander geraten.

Wie einer der Männer, ein 62-Jähriger, später der Polizei schilderte, habe sein Nachbar, der nur wenige Häuser weiter wohnt, sein Unkraut entsorgt. Allerdings in einem Vorgarten, der ihm nicht gehört. Als er den 60-Jährigen darauf ansprach, seien die Beiden zunächst in Streit geraten. Schließlich habe der 60-Jährige den Älteren mit einer Schaufel angegriffen. Dabei ging die Schaufel kaputt, so die Schilderungen der Beteiligten. Doch sei der 62-Jährige mit dem abgebrochenen Stiel verletzt worden. Im folgenden Handgemenge sei auch der 60-Jährige zu Boden gegangen. Auch er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt jetzt um festzustellen, was genau passiert ist und wer angezeigt werden muss. Sie rät, Diskussionen in Ruhe und Gelassenheit auszutragen und vor einer Eskalation zu beenden. Falls es notwendig ist, hilft die Polizei gerne, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie weiß, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist:

Aktive Nachbarschaftshilfe kann Kriminelle fernhalten. Betrüger und Diebe vertrauen oft darauf, dass ihre Machenschaften wie Haustürbetrug, Diebstahl oder Einbruch unentdeckt bleiben.

Aufmerksame und gute Nachbarschaft fördert auch die Sicherheit des Einzelnen.