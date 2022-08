Warum Kevin Sessa in dieser Saison endlich den Durchbruch beim FCH schaffen könnte

Kevin Sessa ist einer, den sie in Heidenheim mögen. Er ist aus der Region, spielt guten Fußball und trägt dann auch noch das Trikot des Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Seit 2018 bereits ist er bei den Profis. Gegen Arminia Bielefeld stand er am vergangenen Wochenende wieder in der Startelf, zählte zu den besten Heidenheimern, doch auch er konnte letztlich nichts am 1:1 ändern. Der ganz große Durchbruch blieb ihm bislang aber noch verwehrt. Dies soll sich in dieser Saison nun ändern, es ist ein weiterer Anlauf.

Ein Kind der Region, was an der Geschichte mitwirkte

In der Jugend kickte Sessa beim VfB Stuttgart, dann in Waiblingen, schließlich bei den Stuttgarter Kickers. 2017 wechselte der Deutsch-Argentinier, den sie in Heidenheim nur „Diego“ nennen, zum 1. FC Heidenheim. Hier gefiel er prompt, bekam 2018 seinen ersten Profivertrag, den er 2020 dann bis 2024 ausweitete. Das war nach der Relegation zur Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen, als Sessa beim starken 0:0 im Hinspiel im Weserstadion plötzlich in der Startelf stand, schließlich mit Krämpfen rausmusste, bis dahin aber ein ganz starkes Spiel gemacht hatte. Er war Teil des bislang größten Erfolgs der Vereinsgeschichte.

Hartnäckige Verletzung schmeißt Sessa zurück

Und es war das erste Mal, dass nicht wenige dachten, dass dieser damals 20-Jährige nun den Durchbruch geschafft hätte. Die Folgesaison dann war auch seine bislang beste, hier kam er auf 30 Einsätze, erzielte zwei Treffer, bereitete sechs weitere Treffer vor – 21 Mal stand er in der Startelf, neunmal wurde er eingewechselt. Gute Werte. Die Folgesaison sollte dann noch besser werden, wurde sie aber nicht. Er selbst konnte wenig dafür. Er kam nur noch auf 21 Einsätze, zog sich eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel zu, die ihn wochenlang rauswarf. Der Weg zurück war ein langer, doch er baute sich seinen persönlichen Cliffhanger: im letzten Saisonspiel gegen den Karlsruher SC erzielte er beim 2:0-Erfolg beide Tore. Für ihn persönlich etwas ganz Besonderes nach einer eher durchwachsenen Saison.

Frank Schmidt setzt auch in der Saison 2022/2023 auf den Mittelfeld-Dribbler

Und aktuell? Trainer Frank Schmidt setzt wieder auf ihn, auf der Außenbahn. Sessa spielte auch schon auf der Sechs oder auf den Außenpositionen in der Viererkette. Auf den offensiven Außenbahnen scheint er besser klarzukommen, wenngleich er brav sagt, dass er da spiele, wo er gebraucht werde. Das wird sein Trainer gerne hören. Sessa und Schmidt haben ein besonderes Verhältnis. Nach Lob von allen Seiten sagte Schmidt einmal öffentlich, dass er, also Sessa, nun nicht wieder durchdrehen solle. Ungewöhnlich allgemein, aber auch ungewöhnlich für Schmidt. Dabei hat Schmidt einen großen Teil dazu beigetragen, dass Sessa auf dem Niveau eines guten Zweitligaspielers ist, durchaus auch den Unterscbied ausmachen kann. Sessa selbst sagt, er sei erwachsener geworden, was gleichzeitig auch zu einem besseren Verhältnis zu seinem Trainer zu führen scheint. „Ich verstehe mich jetzt ganz anders mit dem Trainer. Wir reden mittlerweile offen miteinander. Das war noch nicht so, als ich aus dem Nachwuchs hochkam. Da war ich noch ein ängstlicher Junge. In den drei Jahren 2. Liga habe ich aber eine Menge von erfahrenen Spielern wie Norman Theuerkauf lernen können“, sagt der Mittelfeld-Dribbler.

Den Unterschied ausmachen, das hat noch gefehlt gegen Bielefeld

Den Unterschied ausmachen können hätte er auch gegen Bielefeld. Und wieder fällt der Konjunktiv. Einmal zog Sessa mit ganz feiner Ballbehandlung von links außen in die Mitte, zog ab und traf nur den Pfosten. Bei zwei weiteren guten Einschussmöglichkeiten hatte er sein Visier falsch eingestellt, verfehlte knapp. „Ich hätte ein, zwei Tore machen können, das waren Hundertprzentige. Das kotzt mich richtig an und das nehme ich auf meine Kappe“, sagte Sessa selbst nach der Partie.

Aufbauen auf die Leistung gegen die Arminia

Grundsätzlich aber könne man auf die Bielefeld-Leistung aufbauen, sagt Sessa. Und auch Schmidt wollte keine Vorwürfe erheben, schließlich habe seine Mannschaft alles probiert und riskiert, es hatte einfach nicht sollen sein. „Momentan bekomme ich das Vertrauen, da möchte ich den Trainer natürlich nicht enttäuschen“, so Sessa. Enttäuscht hat er sicher keinen mit dieser Leistung und es ist stark davon auszugehen, dass Sessa auch am kommenden Samstag in Darmstadt in der ersten Elf stehen wird. Vielleicht schafft er es ja dort, den Unterschied auszumachen – und damit einen weiteren Schritt Richtung Durchbruch zu gehen. Übrigens: Einen Treffer hat er bislang ebenfalls schon feiern können, beim 3:0-Erfolg gegen Braunschweig. Sessa scheint auf einem guten Weg zu sein.