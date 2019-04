Eine Fotofalle in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) hat höchstwahrscheinlich einen Wolf fotografiert. Das berichtet das Umweltministerium Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) untersucht den Vorgang.

Die Experten der FVA gehen nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest davon aus, dass auf dem Foto ein Wolf zu sehen ist. Wegen der schlechten Bildqualität ließe sich jedoch noch keine gesicherte Aussage treffen. Die FVA wird laut Bericht den Ort auf Spuren untersuchen, um den Verdacht belegen zu können.

Wo sich das Tier aufhält, ist unklar

Wo sich das Tier derzeit aufhält, sei nicht geklärt. Der Landkreis Heidenheim liegt außerhalb der sogenannten „Förderkulisse Wolfsprävention“, in der es seit rund eineinhalb Jahren regelmäßig Wolfsnachweise und auch Nutztierrisse gegeben hat. Das Umweltministerium hat die Nutztierhalterverbände vorsorglich über den Verdacht informiert.

Das Umweltministerium wird das Ergebnis der weiteren Untersuchungen der FVA veröffentlichen, wenn diese abgeschlossen sind.

Aufeinandertreffen zwischen Wolf und Mensch

Wie das Umweltministerium auf seiner Webseite mitteilt, stellen Wölfe grundsätzlich keine Gefahr für den Menschen dar. Wölfe kommen nur in sehr geringen Dichten vor und vermeiden als vorsichtige Tiere gewöhnlich eine direkte Begegnung mit Menschen. Da sie Menschen bereits über große Distanzen wahrnehmen, ist eine Begegnung zwischen Mensch und Wolf daher auch in Wolfsgebieten eine Seltenheit.

Jungwölfe hingegen seien auch dem Menschen gegenüber teilweise neugierig und weniger vorsichtig. Zum normalen Verhalten von Wölfen gehört, dass sie sich ebenso wie Füchse, Dachse, Wildschweine und andere Wildtiere gelegentlich Siedlungen nähern würden. Auch das Queren einer Siedlung vor allem in den Nachtstunden ist nicht ungewöhnlich.

Verhaltensweisen

Sollte sich ein Wolf nicht entfernen, rät das Umweltministerium, sich nicht hastig zu entfernen. Abstand halten und langsam davon gehen.

Fühle man sich bei einer solchen Begegnung unwohl, solle man sich groß machen, in die Hände klatschen. Sollte sich das Tier weiter nähern, raten Experten dazu, Gegenstände nach dem Wolf zu werfen.

Wo Deutschlands Wölfe leben