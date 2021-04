Voith-Technologie legt Containerschiff „Ever Given“ im Suez-Kanal mit frei

Zuletzt beherrschte ein Thema, neben Corona, die Nachrichten: Das im Suezkanal verkeilte Containerschiff „Ever Given“. Die Folge: eine totale Kanalblockade. Hunderte Containerschiffe aus Asien und Europa standen vor dem Kanal und konnten weder ihre Fracht in die europäischen Zielhäfen befördern noch neue aus Asien aufnehmen. An der Lösung des Problems war Voith-Technologie beteiligt.

Mitarbeitern der Suez Canal Authority (SCA) gelang es am 29. März, zusammen mit Spezialisten aus verschiedenen Ländern, das Schiff freizubekommen. Gelingen konnte dies durch das Zusammenwirken mehrerer glücklicher Umstände: Mit entscheidend war die einsetzende Flut, die mehr Wasser unter den Schiffskiel spülte. Hinzu kamen die Vorarbeiten der SCA, um das Containerschiff wieder frei zu baggern. Doch dann folgte ein entscheidender Moment: Mit Unterstützung von sechs Voith-Wassertreckern der SCA wurde das Containerschiff wieder in Fahrrichtung bugsiert und in Richtung Suez eskortiert.

19 solcher Voith Wassertrecker hat die SCA insgesamt im Suezkanal im Einsatz, teilt das Unternehmen mit. Sie sorgten tagtäglich für mehr Sicherheit auf dieser „wichtigen Wasserstraße“, die die Aorta für Warenströme zwischen Europa und Asien bilde.