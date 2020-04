Voith plant Kurzarbeit an allen Standorten

Der Technikkonzern Voith mit Stammsitz in Heidenheim hat seit Mitte März die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens ausgeweitet und an vielen Standorten Arbeitszeitkonten und Urlaubstage abgebaut sowie Betriebsferien umgesetzt. Als weitere Maßnahme plant Voith nun die Umsetzung von Kurzarbeit an allen deutschen Standorten, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Zu diesem Zweck prüfe der Arbeitgeber gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern, in welchen Bereichen Kurzarbeit möglich und notwendig ist. Nach aktuellem Stand könne die Einführung von Kurzarbeit ab Anfang Mai 2020 erfolgen, je nach benötigtem Umfang für jeden Standort und Bereich spezifisch.

In diesem Zusammenhang hat die Konzerngeschäftsführung entschieden, auch an den Standorten außerhalb Baden-Württembergs den tariflichen Zuschuss für Kurzarbeit, den es in Baden-Württemberg gibt, zu gewähren.

Diese außerordentliche Maßnahme, zu der der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, stelle „ein Bekenntnis zu den Voith-Mitarbeitern in einer außerordentlichen Krisensituation dar“, betont das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Weiterhin sollen alle leitenden und außertariflichen Angestellten in Deutschland sowie die Voith-Konzerngeschäftsführung einen Beitrag leisten, indem sie als Zeichen der Solidarität mit allen von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern auf zehn Prozent ihres Monatseinkommens im Mai 2020 verzichten. Das sei „ein sichtbarer Beitrag für das Unternehmen“, man rücke als „Solidargemeinschaft“ noch enger zusammen.

„Voith wird weiterhin gezielt daran arbeiten, die Geschäftsabläufe aufrecht zu erhalten und Kundenaufträge bestmöglich zu erfüllen. Dennoch müssen wir jetzt zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung unseres Unternehmens einleiten.

Wir sind überzeugt, mit diesem Schritt eine weitere wichtige Maßnahme im Sinne einer nachhaltigen Zukunftssicherung unseres Unternehmens umzusetzen und danken allen Mitarbeitern und Führungskräften für ihre Unterstützung und ihren Beitrag“, wird Toralf Haag, CEO der Voith Group, zitiert.