Voith feiert 155-jähriges Bestehen

Die Firma Voith feiert im August ihr 155-jähriges Bestehen. Das hat der Technologiekonzern in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Als Schlosserwerkstatt mit 30 Beschäftigten im Jahr 1867 von Friedrich Voith von seinem Vater übernommen, hat sich Voith zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit heute rund 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 60 Ländern der Welt entwickelt. Mit 4,3 Milliarden Euro Umsatz ist der Heidenheimer Konzern eines der großen Familienunternehmen Europas.

Seit seiner Gründung hat sich Voith zu einer Unternehmensgruppe mit den drei Konzernbereichen Hydro, Paper und Turbo entwickelt. Das Unternehmen Voith machte Papier bereits wenige Jahre nach der Gründung als Massengut verfügbar. Parallel dazu wurde Voith als Pionier der Wasserkraft bekannt. Auch voitheigene Technologien wie der Schneider Propeller zum Schiffsantrieb, die Kaplan-Turbine, die in Wasserkraftwerken zum Einsatz kommt, das Föttinger-Prinzip sowie das Deinking-Verfahren, das die Verwendung von Altpapier für die Papierherstellung erst möglich machte, seien heute Industriestandards, so die Pressemitteilung.

Das 155-jährige Bestehen der Firmen begeht der Konzern in diesem Jahr zahlreichen Geburtstagsaktivitäten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den weltweiten Voith-Standorten. Neben Europa wurde insbesondere an den Standorten in Nord- und Süd-Amerika sowie in der Asien-Pazifik Region gefeiert. Am Hauptsitz in Heidenheim gab es unter anderem Geburtstagskuchen, Jubiläumspostkarten und die Geschichtsinteressierten konnten bei Führungen über das traditionsreiche Werksgelände Geschichten über die Unternehmensbiografie erfahren.