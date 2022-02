Vermisster Mann aus Giengen tot aufgefunden

Ein Vermisster, den die Polizei seit Ende Januar auch per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat, ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, haben Zeugen am Donnerstag am Wasserkraftwerk Hermaringen einen Leichnam entdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Mann handelt.

Nach ihm hatte die Polizei seit 21. Januar intensiv gesucht, nachdem ihn die Angehörigen als vermisst gemeldet hatten. Alle Suche von Angehörigen, Dritten und Polizei und alle Ermittlungen hatten bis dato nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Die Kriminalpolizei geht jetzt davon aus, dass der 69-Jährige im Wasser starb. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.