Vergessenes Abendessen löst Feuerwehreinsatz aus

(an) In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten die Polizei und die Feuerwehr Giengen in die Richard-Wagner-Straße ausrücken. Ein Bewohner des dortigen Mehrfamilienhauses hatte einen ausgelösten Rauchmelder festgestellt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 39jähriger Mann sein Abendessen auf den Herd gestellt und dann eingeschlafen war. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste zunächst die verschlossene Wohnungstüre öffnen. Der Mann im Innern staunte nicht schlecht, als er von den Einsatzkräften in seiner Wohnung geweckt wurde. Glücklicherweise entstand Dank des rechtzeitigen Einschreitens der Einsatzkräfte kein offenes Feuer. Der Betroffene blieb trotz des dichten Rauchs in der Wohnung unverletzt.