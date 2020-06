Vandalen verursachen hohen Sachschaden

Hohen Schaden habn Vandalen am Freitag an der Stadtbibliothek in Heidenheim verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr warfen oder kickten die Unbekannten Steine gegen die Fenster der Stadtbibliothek. Nachdem die Täter bereits geflüchtet waren, zerbarst eine der Scheiben. Durch den immensen Lärm wurden Nachbarn aufgeschreckt. Sofort alarmierten sie die Polizei. Insgesamt beschädigten die Vandalen sieben Scheiben. Der entstandene Schaden beträgt 12 00 Euro.

Aufgrund der hohen Anzahl von Steinschlägen gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus. Die Polizei Heidenheim sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden.