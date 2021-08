Unfall auf der B19: Fahrer nicht mehr fahrtauglich

Ein nach Polizeiangaben betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch auf der Bundesstraße 19 in Königsbronn einen Unfall verursacht. Der 21-Jährige richtete einen Schaden von mindestens 9000 Euro an.

Ein Zeuge sah den Audi kurz vor 9 Uhr auf der B19 von Oberkochen in Richtung Königsbronn fahren. Der Audi fuhr in Schlangenlinien und streifte an einer Leitplanke entlang. Weiterhin fuhr er einem Laster in das Heck. Danach fuhr der Audi einfach weiter. In Königsbronn entdeckte die Polizei den schwarzen Audi.

Der 21-Jährige Fahrer hatten das Auto geparkt und stieg mit seinem 26-Jährigen Beifahrer beim Eintreffen der Polizisten aus. Der Audi hatte frische Unfallspuren an der Fahrzeugfront und die Beifahrerseite war ebenfalls komplett zerkratzt. Beide Männer schwankten und schienen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen. Das bestätigte auch der Alkoholtest beim Fahrer. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den vorläufigen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.