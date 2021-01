Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Zu schnell auf glatter Fahrbahn sind am Sonntag in Heidenheim und in Göppingen eine Fahrerin und ein Fahrer auf schneebedeckter Straße unterwegs gewesen.

Gegen 6 Uhr befuhr eine 22-Jährige in Heidenheim die Paul-Hartmann-Straße in Richtung Bolheim. Mit ihrem Mini wollte sie nach links in die Weilerstraße abbiegen. Dabei kam sie von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Auch in Göppingen war ein Fahrer auf Schnee zu schnell. Der Mann war gegen 5.30 Uhr aus Richtung Faurndau in der Beckhstraße unterwegs. In einem Kreisverkehr kippte sein Auto auf die Seite und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizeiangaben beträgt der Sachschaden 20 000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass in der kalten Jahreszeit nur wintertaugliche Reifen erlaubt sind. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder an bestimmte Monate gebunden, sondern gilt situativ. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei einer Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen bei winterlichen Wetterverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt. Noch teurer wird es bei Gefährdungen und Unfällen.