Unbekannter raubt Wettbüro in Innenstadt aus

Ein unbekannter Täter hat am frühen Freitagabend ein Wettbüro in der Heidenheimer Innenstadt ausgeraubt. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm am Samstag. Mit einer Art Waffe, so die Polizei, habe er eine Angestellte bedroht und Geld geraubt.

Der Mann soll gegen 20 Uhr das Wettbüro betreten haben, dabei versteckte er seine Waffe in seiner Kleidung am Oberkörper. Nach kurzem Gerangel mit der Angestellten, steckte er seine Beute ein und flüchtete aus dem Gebäude. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Mann, jedoch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Eine Zeugin konnte den Räuber wie folgt beschreiben: Rund 1,70 Meter groß, stämmig, etwa 30 bis 35 Jahre alt, nahezu komplett schwarz gekleidet. Er soll gebrochen Deutschen und mit arabischem Akzent gesprochen haben. In welche Richtung der Mann nach der Tat floh, konnte sie jedoch nicht sagen.

Daher sucht die Polizei nun nach weiteren Augenzeugen, die Hinweise geben können. Diese nimmt das Polizeirevier in Heidenheim unter der Telefonnummer 07321 / 322 0 entgegen.