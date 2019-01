Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Unbekannte haben in der Silvesternacht in Heidenheim einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Am Neujahrsmorgen gegen 02.40 Uhr entdeckte ein Autofahrer in der Alte Ulmer Landstraße Teile eines Zigarettenautomaten, die auf der Straße lagen. Wie die Polizei feststellte, sprengten unbekannte Täter entweder mit Gas oder Sprengstoff den Apparat. Die Teile lagen in einem Umkreis von bis zu 20 Metern verstreut. Worauf es die Täter abgesehen hatten, ist noch nicht ganz klar, denn eine Vielzahl von Zigarettenschachteln und Geld blieb am Tatort zurück. Die Beamten des Polizeireviers Heidenheim sammelten die Sachen ein und sicherten Spuren.