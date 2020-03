Unbekannte sprengen Geldautomat in Heidenheim

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Heidenheim gesprengt und das Geld erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an einem Automaten in der Wilhelmstraße zu schaffen. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr sprengten sie eine Seite des Automaten weg und entnahmen das Geld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Sie hat die Spuren gesichert, hofft unter der Telefonnummer 07321/3220 auf Zeugenhinweise. Konkret interessiert die Beamten, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, wer verdächtige Geräusche wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann.

Keine Zusammenhänge mit Einbrüchen vom Wochenende

Erst am Wochenende haben Unbekannte in ein Geschäft in der Heidenheimer Wilhelmstraße eingebrochen. Ein Zusammenhang mit diesem Einbruch konnte die Polizei bislang nicht feststellen.

Eine stinkende Säure soll ein Unbekannter in einem Geschäft in der Wilhelmstraße entleert haben. Zuvor hatte er dort eine Tür aufgebrochen und war so in das Innere gelangt. Die Feuerwehr kam mit Atemschutz und lüftete die Räumlichkeiten.

Zudem gab es in Heidenheim am Wochenende einen weiteren Einbruch: Ein 37-Jähriger soll im Verdacht stehen, in eine Kirche eingebrochen zu sein. Dort habe er laut Polizeiangaben ein Gitter aufgebogen und eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Ein beiden Fällen ermittelt ebenfalls die Polizei.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen