Thiel geht, Theuerkauf bleibt – Personalplanungen beim 1. FC Heidenheim schreiten voran

Die Personalplanungen beim FCH für die kommende Saison schreiten voran. Dabei hat der 1. FC Heidenheim den auslaufenden Vertrag mit Norman Theuerkauf um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Kontrakt des variabel einsetzbaren Defensivspielers gilt somit bis zum 30. Juni 2022. Gehen muss dagegen Maximilian Thiel, der seit 2017 die Schuhe für den FCH schnürt.

„Im vergangenen Sommer hat in unserem Kader ein großer personeller Umbruch stattgefunden. ‚Theuer‘ hat dabei im Laufe dieser Saison – auf und neben dem Platz – unter Beweis gestellt, dass er nach wie vor ein ganz wichtiger Führungsspieler für unsere Mannschaft ist. Deshalb freuen wir uns sehr, dass uns ‚Theuer‘ auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben wird“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender.

In der aktuellen Spielzeit stand Norman Theuerkauf 26 Mal in der Startelf, davon 20 Mal als Kapitän (ein Treffer, drei Assists). Der gebürtige Nordhäuser war im Sommer 2015 an die Brenz gewechselt. Seither absolvierte er 180 Pflichtspiele für den FCH (vier Tore, neun Assists). Aktuell fällt der Linksfuß aufgrund einer im April im Training erlittenen Adduktorenverletzung noch aus.

Abschied von Spieler-Trio und Mannschaftsarzt

Den 1. FC Heidenheim hingegen zum Saisonende verlassen werden Maximilian Thiel, Oliver Steurer und Kevin Ibrahim. Maximilian Thiel war zur Saison 2017/18 von Union Berlin nach Heidenheim gekommen – zuvor hatte der 1,87 Meter große Linksfuß unter anderem für den 1. FC Köln und Wacker Burghausen gespielt. In seiner Premierensaison für den FCH erzielte der gebürtige Altöttinger in 29 Pflichtspielen acht Treffer und bereitete vier Tore vor. Es folgte eine weitere Spielzeit mit 15 Pflichtspieleinsätzen, bevor sich Thiel in der Sommervorbereitung auf die Saison 2019/20 einen Kreuzbandriss zuzog und in der Folge die komplette Spielzeit verletzungsbedingt verpasste. In der aktuellen Saison kam der Offensivspieler bisher auf fünf Einsätze, insgesamt absolvierte er 49 Pflichtspiele für den FCH.

Oliver Steurer wurde in der laufenden Spielzeit zehnmal eingesetzt, davon sechsmal von Beginn an. In der vergangenen Saison war der 1,91 Meter große Gelsenkirchener vom FCH in die 3. Liga zuerst an den KFC Uerdingen und dann an Preußen Münster verliehen gewesen. Insgesamt kam Steurer beim FCH auf 19 Einsätze. Der Abwehrspieler war im Januar 2018 von Borussia Dortmund II an die Brenz gewechselt.

Mannschaftsarzt hört auf

Der gebürtige Aalener Kevin Ibrahim war im Sommer 2016 ins Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) gewechselt und spielte zunächst für die U17 und U19 des FCH, bevor er zur Saison 2019/20 zu den Profis aufrückte, wo er jedoch ohne Pflichtspieleinsatz blieb. Darüber hinaus beendet Dr. Mathias Frey nach insgesamt 21 Jahren zum Saisonende seine Tätigkeit als Mannschaftsarzt auf eigenen Wunsch hin. Der Facharzt für Orthopädie und Chirurgie hatte die FCH-Spieler seit Verbandsliga-Zeiten im Jahr 2000 als Mannschaftsarzt medizinisch betreut.

„Alle drei Spieler kamen in der aktuellen Saison nicht auf die von ihnen erhoffte Spielzeit. Daher ist ein Abschied zum Saisonende, im Hinblick auf ihre fußballerische Entwicklung, für alle Seiten sinnvoll. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Maxi Thiel, Oli Steurer sowie Kevin Ibrahim für ihre Zeit beim FCH“, sagt Sanwald und fügt hinzu: „Unser größtmöglicher Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich Dr. Mathias Frey! Er hat als Mannschaftsarzt in den vergangenen 21 Jahren, durch seine fachliche Kompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz, herausragende Arbeit für unseren FCH geleistet.“

Zwei Neuzugänge aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum

Profiverträge zur neuen Saison beim FCH erhalten zwei bisherige Jugendspieler aus dem NLZ. Zum einen rückt Defensivspieler Tim Seifert von der U19 zu den Profis auf. Der 18-Jährige wechselte im Sommer 2018 zum FCH und spielte zuvor in der Jugend des FC Bayern München, des SSV Ulm 1846 und des TSV Buch. Zum anderen gehört auch Torhüter Paul Tschernuth künftig zum Kader der FCH-Profis. Der 19-jährige Österreicher war im vergangenen Sommer aus der Jugendakademie von RB Salzburg in die U19 gewechselt.