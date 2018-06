Taxifahrerin meldet sich bei der Polizei

(na) - Einen ersten greifbaren Ermittlungserfolg im Mordfall Maria Bögerl hat die Landespolizeidirektion Stuttgart (LPD) auf Anfrage der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung bestätigt.

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“ ist eine Stuttgarter Taxifahrerin aufgefordert worden, sich zu melden. Sie hatte Maria Bögerl am 2. März 2010 vom Hauptbahnhof Stuttgart nach Heidenheim gefahren. Die Taxifahrerin hat sich jetzt am Freitagvormittag bei der Polizei gemeldet. „Sie ist auch schon vernommen worden“, sagt Frank Buth, LPD-Pressesprecher. „Sie hat eventuell Beobachtungen gemacht, die für unsere Ermittlungen wichtig sein können.“ So sei es nicht auszuschließen, dass Maria Bögerl schon zum genannten Zeitpunkt von dem oder den Tätern observiert worden ist. Genauere Ergebnisse könne man zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Überlegungen aber noch nicht preisgeben, so Buth. (na)