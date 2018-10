SV Dürbheim unterliegt in Herbrechtingen 15:17

In der Verbandsliga Württemberg haben die Ringer des SV Dürbheim auswärts eine knappe 15:17-Niederlage beim TSV Herbrechtingen einstecken müssen. Die Bilanz von 5:5-Einzelsiegen reichte nicht aus, um beim Vorletzten den fünften Saisonsieg einzufahren.

Michael Kalmbach (86 kg, GR) hatte sich wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt. Trotz deutlicher Unterlegenheit kämpfte er gegen den sieggewohnten Stefan Pressl über die volle Kampfdistanz und rettete seiner Mannschaft bei der 0:3-Niederlage wenigstens einen Zähler.

Erwartungsgemäß chancenlos war David Meßmer (57 kg, F). Herbrechtingens leichtester Ringer, Muhammed Tasdelen, zählt zu den Besten dieser Liga. Im Schwergewicht kam Manuel Mattes etwas zu spät in seinen Rhythmus. Der 13:0-Punktsieg war verdient. Es wäre durchaus die Viererwertung möglich gewesen. Einmal mehr um den Lohn seiner Arbeit wurde Tobias Kaip (61 kg) gebracht. Gegen den starken Alexandru Petcu rang er auf Augenhöhe und setzte die taktischen Vorgaben um. Beim Stand von 6:10 kam Petcu ein einziges Mal mit einer Standtechnik durch und legte Kaip auf die Schultern. Gegen den nur auf Defensive ausgelegten Christoph Krämer rang Valentin Zepf (98 kg) sechs Minuten pausenlos auf Angriff. Der Herbrechtinger entzog sich immer wieder geschickt den Angriffsbemühungen und hielt seine Niederlage mit dem 1:9 in Grenzen. Stefan Dobri (66 kg) führte gegen Mihai Vranceanu 6:2 nach Punkten, als sich der Heimringer am Knie verletzte und den Kampf aufgeben musste.

Dürbheimer Taktik geht dieses Mal nicht auf

Aus taktischen Gründen rang Pascal Mattes dieses Mal in der Klasse bis 71 Kilogramm. Dieser Schachzug sollte sich dieses Mal nicht auszahlen. Herbrechtingens Routinier Eduard Kruse zog alle Register seiner Ringer-Routine. Ihm gelang es gegen den Dürbheimer Trainer einen knappen Vorsprung zu erkämpfen und diesen zum 7:4-Punktsieg über die Zeit zu bringen. Dieser Kampf sollte am Ende den Ausschlag über die Dürbheimer Niederlage geben.

Sebastian Zepf (80 kg) rang offensiv gegen Markus Waldenmayer. Dennoch blieb der Heimringer stets gefährlich und luchste Zepf sechs Punkte ab, sodass auch nach diesem Sieg nur zwei Punkte auf das Dürbheimer Mannschaftskonto gingen. Nach seiner einwöchigen Kampfsperre spürte man Herbrechtingens David Dobre (75 kg F) förmlich seinen Einsatzwillen an. Nach einminütigem Abtasten ging er gegen Mathias Zepf in die Offensive und überrollte diesen beim 15:0-Überlegenheitssieg förmlich. Er ließ den Dürbheimer am Boden nicht mehr aus seiner gesetzten Technik entkommen und sicherte mit dem klaren Sieg gleichzeitig den Mannschaftserfolg für den TSV Herbrechtingen.

Im abschließenden, aber bedeutungslosen Kampf gab Dürbheims Dominik Mattes (75 kg) dennoch noch einmal alles. Er ließ Andreas Eng nie zur Entfaltung kommen und kam zu einem überzeugenden 15:2-Punktsieg. Kampfleiter der Begegnung war Tufan Göksel (KVA Remseck).

Für den SV Dürbheim folgen nun drei Heimkämpfe in Folge. Am kommenden Samstag, 27. Oktober, gastiert der Tabellenzweite von der TSG Nattheim in Dürbheim, ehe am Donnerstag, 1. November, die Rückrunde mit dem Lokalderby gegen den AV Hardt beginnt.