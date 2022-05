Stürmer Qenaj: „Mein Ziel ist es, mich schnellstmöglich an dieses hohe Niveau anzupassen“

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim bekommt weitere Verstärkung aus der eigenen Jugend. Elidon Qenaj (19) aus dem NachwuchsLeistungsZentrum (NLZ) wird ab der kommenden Saison für die Profimannschaft des FCH auflaufen. Der großgewachsene Mittelstürmer, der zuletzt unter anderem mit zwei Toren zum entscheidenden 3:2-Auswärtssieg der FCH U 19 beim FC Bayern München und damit erheblich zum Bundesliga-Klassenerhalt beitrug, erhält einen Profivertrag bis zum Sommer 2023.

„Elidon ist mit 1,95 Meter ein physisch starker Mittelstürmer, der trotz seiner Größe auch technisch gut ausgebildet ist. Mit seiner Art Bälle festzumachen und seinem guten Kopfballspiel sehen wir Potenzial in ihm, das er in der kommenden Spielzeit jetzt auch in unserer Profimannschaft unter Beweis stellen soll“, erklärt Holger Sanwald, FCH-Vorstandsvorsitzender.

Elidon Qenaj wechselte im Juli 2019 aus der Jugend des VfB Stuttgart in die FCH U 17 und lief später dann für die FCH U 19 auf, für die der beidfüßige Angreifer in der zurückliegenden A-Junioren-Bundesligasaison 2021/22 auf fünf Tore und acht Vorlagen in 16 Partien kommt. Von besonders großer Bedeutung war dabei der Doppelpack des gebürtigen Böblingers in München, als er nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand noch die beiden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg beim FC Bayern erzielte. Damit sicherte sich die FCH U 19 bereits am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.

„Ich bin überglücklich über meinen ersten Profivertrag und voller Vorfreude auf die kommende Saison beim FCH. Mein Ziel ist es, mich schnellstmöglich an dieses hohe Niveau anzupassen und mit meiner Spielweise die Mannschaft optimal zu unterstützen“, sagt Elidon Qenaj zur Vertragsunterzeichnung.