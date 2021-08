Streits eskaliert: Männer gehen aufeinander los.

Zeugen haben der Polizei gegen 2.45 Uhr eine Auseinandersetzung in der Pfauenstraße gemeldet. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Ersten Erkenntnissen der Polizei waren ein 29-Jähriger und ein 37-Jähriger in Streit geraten.

Dieser Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung und die beiden Männer schlugen aufeinander ein. Beide Männer erlitten Verletzungen. Der 37-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Männer waren betrunken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.