Spannendes Verfolgerduell zwischen Heidenheim und Hannover steht an

Der Spielplan hatte es in der vergangenen Woche so vorgesehen, dass die Partie des 1. FC Heidenheim beim FC St. Pauli das Topspiel des Spieltags gewesen ist. So durfte die Mannschaft von Frank Schmidt zur besten Sendezeit am Samstagabend in Hamburg antreten. Tabellerisch gesehen aber ist die Partie an diesem Wochenende nun ein echtes Topspiel, vielleicht fährt man auch mit „Verfolgerduell“ ganz gut. Zu Gast am Sonntag (13.30 Uhr) wird Hannover 96 sein, der Fünfte empfängt den punktgleichen Sechsten (beide 17).

Nicht mit dabei sein werden Jan Schöppner und Stefan Schimmer, die beide nicht rechtzeitig fit geworden sind. Dazu steht ein dickes Fragezeichen hinter Marnon Busch, der bereits in Hamburg wegen Magen-Darm-Beschwerden kurzfristig passen musste. Wenne s für Schmidt ganz blöd läuft, dann muss er auf der Außenbahn improvisieren, denn auch Marvin Rittmüller hat sich am Oberschenkel verletzt. Bei beiden ist Heidenheims Trainer aber noch ein wenig optimistisch, dass es etwas werden könnte mit einem Einsatz. Vor Hannover hat Schmidt mächtig Respekt: „Das ist eine Topmannschaft, möchte dort oben bestimmt auch bleiben. Dazu ist Hannover in einer guten Form, aktuell vergleichbar mit dem HSV. Das ist ein richtiger Brocken, der auf uns zukommt“, sagt Schmidt im Vorfeld. Er sagt aber auch schmunzelnd: „Das ist aber auch ein Gegner, den wir schlagen können und genau das haben wir am Sonntag vor.“ Dieses gesunde Selbstbewusstsein dürfen die Heidenheimer durchaus haben, wenngleich zuletzt doch einige Unentschieden zu Buche standen – auch zu Hause. Mit Hannover kommt eine Mannschaft in die Voith-Arena, gegen den die Bilanz genauso ausgeglichen ist, wie schon in der vergangenen Woche gegen St. Pauli. Vier Siege und vier Niederlagen stehen nach acht direkten Duellen zu Buche – die Statistik spräche also schon einmal gegen ein neuerliches Remis des FCH.

Zumal Schmidt die Hannoveraner als offensivstarke Mannschaft betrachtet, die unter Stefan Leitl ein anderes, ein besseres Gesicht zeigt. Die Unentschieden stressen ihn übrigens nicht: „Wir haben 17 Punkte nach zehn Spieltagen. So viel hatten wir erst einmal zuvor in der 2. Liga. Das zeigt also, dass wir gut unterwegs sind.“ Auch mit Unentschieden.