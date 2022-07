Senior stürzt vom Pedelec

Ein 85-jähriger Mann ist am Freitag gegen 10.30 Uhr mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Senior war in der Ziegelstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Arminstraße machte er wohl einen Fehler beim Fahren und stürzte. Er trug keinen Helm. Eine Zeugin alarmierte den Rettungsdienst, der den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei klärt nun den Unfallhergang und den Grund des Unfalls. Die Frau des Verunfallten holte sein Fahrrad von der Unfallstelle ab.