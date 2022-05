Sattelauflieger geht auf der A7 in Flammen auf

Auf der A7 ist am Dienstag ein Sattelauflieger ausgebrannt.

Gegen 12.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand. Der Sattelzug fuhr in Richtung Süden. Im Bereich der Anschlussstelle Heidenheim platzte am Sattelauflieger ein Reifen, wodurch dieser Feuer fing. Dem Fahrer gelang es noch, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Bevor das Feuer auf die Zugmaschine übergriff, konnte er diese noch abkoppeln. Der Auflieger samt Ladung brannte aus. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 85 000 Euro. Die Autobahn war bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Nach Abschluss der Bergemaßnahmen konnte die Autobahn gegen 20.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden.