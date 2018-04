Sarah Straub unterstützt James Blunt

James Blunt gelang mit seinem Debütalbum „Back to Bedlam“ und dem Hit „You're beautiful“ ein kometenhafter Aufstieg. Mit seinem aktuellen Album „The Afterlove“ ist er am Freitag, 10. August, um 20 Uhr, live im Heidenheimer Brenzpark zu erleben. Musikalische eröffnet wird der Abend von Sarah Straub. Die junge Musikerin aus Gundelfingen wird dann wohl auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Love is Quiet“ präsentieren.

Sarah Straub ist eine außergewöhnliche Künstlerin. Nur mit Klavier und ihrer unvergleichlichen Stimme schafft sie es, dem Publikum den Atem zu verschlagen. Ihre Stimme geht unter die Haut, klingt mal nach tiefem Soul und schraubt sich dann wieder in sagenhafte Höhen. Die Künstlerin und ihr Klavier sind eine verschmolzene Einheit, hier passiert Großes auf der Bühne. Geradezu beglückt ist sie, wenn sie vor Publikum in die Tasten greifen kann: „Ich liebe es ganz einfach auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen.“ Kein Wunder, denn mit und in ihren Liedern findet sich Sarah Straub immer wieder selbst und damit auch ihre Gäste. In Berlin, Hamburg oder München. Denn um Musik machen zu können, nimmt Sarah Straub, die für ihr Debut „Red“ mit dem deutschen Rock&Pop-Preis 2014 in den Kategorien „Bestes Pop-Album“ und „Beste neue Künstlerin“ ausgezeichnet wurde, lange Wege in Kauf. Und dies mit immer größerem Erfolg.Dass die Songwriterin auch noch einen Doktortitel in Psychologie hat, fällt da fast unter den Tisch. Denn, wie sie selbst sagt, ist ihr Leben die Musik und die Bühne ihr Zuhause.