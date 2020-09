Einen Fall von sexueller Belästigung in Herbrechtingen vermeldet das Polizeipräsidium Ulm. Ein Rollerfahrer hatte am Donnerstag in Herbrechtingen eine Radfahrerin angefasst. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Mitteilung der Polizei war die 28-Jährige gegen 16.30 Uhr mit dem Rad auf dem Feldweg von Bolheim in Richtung Mergelstetten unterwegs. Der Rollerfahrer sei von hinten gekommen und habe sie während der Fahrt unvermittelt unsittlich berührt, sagte die Frau später der Polizei. Beide hielten an. Die Frau schrie den Verdächtigen an, worauf er weitergefahren sei.

Jetzt ermittelt die Polizei aus Herbrechtingen wegen des sexuellen Übergriffs. Der Verdächtige sei etwa 16 bis 17 Jahre alt, schlaksig und wirke knabenhaft. Er hat helle Haut mit Sommersprossen, helle Augen und eine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Unterwegs war der Jugendliche mit einem dunklen Roller.

Die Polizei stellt folgende Fragen: Wer kennt den Verdächtigen? Wer hat den Verdächtigen gegen 16.30 Uhr zwischen Bolheim und Mergelstetten gesehen? Wer kann sonstige Hinweise geben?