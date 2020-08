Radlerin verletzt sich beim Absteigen

Eine 60-Jährige Fahrradfahrerin hat sich bei einem Unfall am am Dienstag in Heidenheim schwer verletzt. Die Polizei warnt: Radfahren kann bis zur letzten Sekunde gefährlich sein. Die Frau radelte kurz vor 17 Uhr die Schnaitheimer Straße entlang. Hier hielt sie an und wollte absteigen. Dabei knickte ihr Fuß weg. Die Frau stürzte mit dem Rad auf den Gehweg. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Radfahren fordert höchste Konzentration bis zuletzt, sagt die Polizei. Denn der Straßenverkehr verzeiht keine Fehler. Die Polizei mahnt deshalb zu höchster Aufmerksamkeit. Damit alle sicher ankommen.