Radler stoßen zusammen

Zwei Radler sind am Montagmorgen bei einem Unfall in Heidenheim verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 6.30 Uhr auf einem Radweg in der Nürnberger Straße.

Dort war ein 56-Jähriger mit dem Pedelec in Richtung Heidenheim unterwegs. Ihm kam eine 51-Jährige auf dem Rennrad entgegen. Beide stießen zusammen und stürzten. Ein zufällig vorbeikommender Notarzt kümmerte sich um die Verletzten. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit eher schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Rädern beträgt etwa 2500 Euro.