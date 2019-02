Protest gegen AfD-Landesparteitag

Gegen den Landesparteitag der AfD am kommenden Samstag, 23. Februar, in Heidenheim ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Region zu einer Demonstration und Kundgebung auf und verweist auf ein breites Bündnis unter Beteiligung von Gewerkschaften, Parteien und Zivilgesellschaft, das sich gegen den AfD-Landesparteitag wenden werde.

Um 9 Uhr ist am Samstag der Auftakt zu der Demonstration am Bahnhof Heidenheim. Um 9.30 Uhr beginnt dann die Demonstration. Um 11 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Congress Centrum (Platz vor dem Naturtheater) geplant mit Redebeiträgen und Live-Musik.

Durch die Positionen der AfD werde Rassismus in Deutschland wieder salonfähig gemacht, heißt es in dem DGB-Aufruf. „Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen“, so heißt es dort weiter. Die AfD sei keine Alternative, sondern eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.