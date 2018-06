Präsident Althammer schlägt Alarm

Dieter Zetsche ist die Hauptfigur beim Jahresempfang der IHK Ostwürttemberg am Freitagabend gewesen. Über 500 Wirtschaftsbosse und Vertreter aus allen anderen Bereich des öffentlichen Lebens wollten hören, was der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG zur Zukunft seines Unternehmens in Baden-Württemberg zu sagen hatte.

Den Abend eröffnete IHK-Präsident Helmut Althammer. In seiner Standortanalyse befürwortete er den weiteren Auf- und Ausbau der Hochschulen in der Region.

Mit über 500 Gästen übertraf der Empfang in den Räumen der IHK in Heidenheim alle früheren Veranstaltungen zum Jahresauftakt. Präsident Althammer sprach insofern von einem Rekord. Der Daimler-Chef mag ein wesentlicher Grund für diesen Andrang gewesen sein. Bevor Zetsche allerdings ans Rednerpult durfte, erläuterte Althammer die Sicht der Kammer zu den Themen Arbeitsmarkt, Forschung und Entwicklung, Energie und Infrastruktur. Er hob die Anstrengungen von Unternehmen und Beschäftigten hervor, die Produktion zu steigern, lobte die moderaten Tarifabschlüsse und steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Lehrverhältnisse gehen zurück

Sorgen bereiten dem IHK-Präsidenten indes das sinkende Arbeitskräfteangebot und die hohe Zahl an unbesetzten Lehrstellen. Im IHK-Bezirk seien die neu eingetragenen Lehrverhältnisse um sieben Prozent zurückgegangen. Althammer verwies auf den Fachkräftemonitor. Demnach fehlten in Baden-Württemberg im Durchschnitt der nächsten Jahre 20000 akademisch und 200 000 dual Ausgebildete. „Alarmierende Zahlen“, konstatierte er.

Inflation an Studiengängen

Kritik übte Althammer an der Unübersichtlichkeit des Studienangebots in Deutschland. Er sprach von einer Inflation an Studiengängen. Das Angebot der vier Hochschulen in der Region und von Niederlassungen von Hochschulen, die außerhalb ihren Sitz haben, sei hingegen sehr wohl arbeitsmarktorientiert. Deren Ausbau habe wesentlich zur guten Entwicklung nicht nur der Wirtschaft in Ostwürttemberg beigetragen. Vom weiteren Ausbau dieser Hochschulen sollten nach Auffassung Althammers Aalen und Ellwangen ebenso wie Schwäbisch Gmünd und Heidenheim profitieren.

Als durchaus zufriedenstellend bewertete er den Bereich Forschung und Entwicklung in Ostwürttemberg. Zumal man unter den zwölf baden-württembergischen Regionen das höchste Innovationspotenzial aufweise. Lediglich Stuttgart ist besser.

Als Industrieland sei Baden-Württemberg auf eine leistungsfähige Infrastruktur angewiesen. Dazu zählte Althammer Industrieflächen, Verkehrswege und Breitbandnetze. Um Geld für den Straßenbau aufzutreiben, plädierte er für eine Vignette, „die wenig mehr als eine Tankfüllung kosten würde“.

Baden-Württemberg ist das Silicon Valley der Automobilindustrie. Diese These untermauerte Daimler-Chef Zetsche mit dem Hinweis auf die Innovationskraft des Landes. Diesen Erfindergeist gebe es nicht nur im Südwesten Amerikas, sondern auch im Südwesten Deutschlands. Und überhaupt: Von New York aus gesehen sei Silicon Valley auch Provinz. Also bloß keine falsche Bescheidenheit zeigen.

Gefragt sind die Klügsten

Damit das mit der Innovationskraft so bleibt, brauche es allerdings kluge Köpfe. „Die klügsten“, sagte Zetsche. Deutschland müsse deshalb ein einwanderungsfreundliches Land bleiben. Die jüngste Debatte hielt er daher für wenig zielführend. Bildung ist für Zetsche das zentrale Thema, damit Deutschland auch in Zukunft auf den Märkten bestehen kann. Denn das sei der wichtigste Rohstoff in einem ansonsten rohstoffarmen Land.

P.S: Die Stimmung beim IHK-Empfang war prächtig. Die vier Jazzmusiker brachten Swing ins volle Haus. „We can feel it all over“, sang der Chor der Gäste, bevor das Büfett eröffnet wurde.