Polizei verhaftet sechs mutmaßliche Räuber

Sechs mutmaßliche Räuber standen am frühen Mittwoch in Heidenheim zunächst vor der falschen Tür. Die Männer sollen, so die Erkenntnisse von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei, kurz nach Mitternacht ein Mehrfamilienhaus im Wohngebiet Mittelrain betreten haben.

Mit Baseball-Schläger, Machete, Messer und einer Softair-Waffe bewaffnet sollen sie im Obergeschoss eine Tür eingeschlagen haben. Erst dann bemerkten sie offenbar, dass sie vor der falschen Tür standen. Daraufhin hätten sie an der Tür des Bewohners geklingelt, den sie eigentlich aufsuchen wollten. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus, schilderten die Bewohner später der Polizei. Dann hätten sie mit dem Baseballschläger auf die Tür eingeschlagen und durch die geöffnete Tür auf die Bewohner geschossen. Ein 26-Jähriger sei dadurch leicht verletzt worden. Daraufhin seien die Angreifer geflüchtet.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Geflüchteten und entdeckte vier der mutmaßlichen Täter im Stadtgebiet. Dort nahm die Polizei die Verdächtigen fest. Zwei weitere Verdächtige beugten sich dem Druck der polizeilichen Fahndung und stellten sich kurz vor 6 Uhr der Polizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ am Donnerstag der zuständige Richter am Amtsgericht Haftbefehle gegen die 18 bis 22 Jahre alten Männer aus dem Kosovo, Mosambik, Rumänien, Serbien und Syrien. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sollen jetzt klären, was hinter der Tat steckt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Angreifer es auf das Geld der Opfer abgesehen hatten.