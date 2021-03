Polizei stellt 52-Jährigen: Mit Waffe nunterwegs

Gleich mehrere Delikte hat sich ein 52-Jähriger am Sonntag in Heidenheim zuschulden kommen lassen. Unter anderem war er mit Waffen in seinem Fahrzeug unterwegs.

Gegen 18 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, weil sie in einem Fahrzeug mehrere Waffen gesehen habe. Personen seien auch im Fahrzeug. Die Polizei rückte mit starken Kräften in die Schloßhaustraße aus. Schnell hatte sie den Pkw ausfindig gemacht. Ein 52-Jähriger hatte den BMW bereits verlassen, die 54-jährige Frau holten die Beamten aus dem Wagen.

In dem Auto fand die Polizei mehrere Waffen und auch ein Messer. Auch die Wohnung des Mannes durchsuchten die Beamten. Dort fanden sie weitere Waffen. Die Polizei beschlagnahmte sämtliche Gegenstände. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann vor der Tat betrunken mit seinem Auto unterwegs gewesen und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Ein Arzt nahm bei dem Mann Blut ab. Die Ermittlungen der Heidenheimer Polizei dauern an.