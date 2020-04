Polizei löst Grillparty auf

„Nach wie vor ist zu beobachten, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die neu geltenden Vorschriften hält.“ Das teilt das Polizeipräsidium Ulm mit. Fast ausschließlich seien es Jugendliche und junge Erwachsene, die sich nicht an die Kontaktsperren halten. In wenigen Fällen behaupten sie, sie hätten die Vorschrift nicht gekannt. In den meisten Fällen setzen sie sich jedoch bewusst darüber hinweg. Manche davon in sehr unbelehrbarer Weise.

Eine Grillparty löste die Polizei am frühen Sonntag in Wäschenbeuren auf. Dort stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 0.45 Uhr ein Feuer auf einem Waldspielplatz fest. An diesem standen zwei Personen, jedoch waren deutlich mehr Getränke und Grillgut in der Nähe. Bei der Suche nach weiteren Personen entdeckte die Polizei einen 22-Jährigen im Gebüsch. Der wollte einer Anzeige entgehen, weshalb er geflüchtet sei, soll der Mann den Beamten gesagt haben.

Am Samstagmittag traf eine Polizeistreife an einer Schule in Heidenheim fünf junge Menschen an. Die hielten sich unerlaubt im Bereich einer Tischtennisplatte und eines Fußballplatzes auf. Auch sie erhielten Platzverweise und Anzeigen.

Gegen 20.15 Uhr traf die Polizei am Samstag in Königsbronn im Hartweg neun Personen an. Sie hatten sich bei einem Lagerfeuer versammelt. Nach entsprechenden Hinweisen zur Corona-Verordnung erhielten auch sie Platzverweise und Anzeigen.

Ein mutmaßliches Trinkgelage wurde der Polizei am Samstag gegen 22.15 Uhr bei einer Schule in Gerstetten gemeldet. Lediglich zwei Personen traf die Polizei dort an. Möglicherweise sind weitere Anwesende zuvor geflüchtet.