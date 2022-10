Polizei jagt Einbrecher: Sie entkommen knapp

In der Nacht auf Donnerstag gegen 1.20 Uhr haben Unbekannte versucht, ein Fenster und eine Tür an der Gebäuderückseite an einem Geschäft in der Hauptstraße aufzuhebeln. Beide hielten stand, weshalb die Täter das Sicherheitsglas der Tür einschlugen und einstiegen. So gelangten sie in das Innere und suchten nach Brauchbarem. Eine aufmerksame Zeugin entdeckte von außen die zwei männlichen Personen im Verkaufsraum und informierte die Polizei. Das hatten die Einbrecher mitbekommen und flüchteten zu Fuß in Richtung Grabenstraße. Ein weiterer Zeuge ging den Flüchtigen hinterher. Nach kurzer Verfolgung hatte er sie aus den Augen verloren.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und fahndete nach den Einbrechern. Die waren aber bereits verschwunden. Zurück ließen die Diebe das Einbruchswerkzeug. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Beamten prüfen nun auch, ob etwas gestohlen wurde. Dank der Zeugin ist lediglich bekannt, dass die beiden Männer schwarz bekleidet waren. Einer trug einen Kapuzenpulli. Der andere hatte ein dunkles Oberteil mit weißer Aufschrift auf dem Rücken.