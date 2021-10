Polizei fahndet nach Messerattacke auf 37-Jährigen nach Täter

In Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) hat es in der Nacht auf Sonntag einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Das berichtet die Polizei. Dabei soll einer der Beteiligten mit einem Messer angegriffen worden sein. Verletzt wurde aber niemand.

Gegen 4 Uhr rückten die Polizisten in die Markstraße aus, heißt es weiter. Die Beamten trafen auf einen 37-Jährigen, der Opfer der Attacke gewesen sein soll. Der Angreifer habe eine grüne Wollmütze getragen.

Die Polizei hat während einer Fahndung mehrere Personen überprüft, die Ermittlungen zu Tätern und Abfolge der Ereignisse dauern allerdings an. Nun hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 07322 / 965 30 entgegen genommen.