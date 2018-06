Polizei ermittelt wegen möglichen Gafferunfalls

Auf der A7 bei Heidenheim sind am 19. Juni mehrere Fahrzeuge auf beiden Autobahnseiten ineinander gekracht. Die Autobahn war mehrere Stunden voll und teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nachdem in Fahrtrichtung Ulm drei Lkw kollidierten, ist in Richtung Würzburg ein Lastwagen in einen vor ihm fahrenden Wohnwagen gekracht. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich um einen sogenannten Gafferunfall handelt.

Nach einem Zeugenaufruf hat die Polizei mehrere Personen vernommen, berichtet die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Weitere Zeugen sollen noch bei der Polizei aussagen. „Ob es sich um einen Gafferunfall handelt, ist bislang noch nicht klar“, sagt sie. Dazu sei es noch zu früh, die Ermittlungen würden noch andauern.

„Wir suchen außerdem noch nach einem Lastwagenfahrer, der vor dem Auto mit dem Wohnwagen gefahren ist“, sagt sie weiter. Dieser könnte gebremst haben, woraufhin der Fahrer des Autos hinter ihm ebenfalls langsamer werden musste. Der nachfolgende Lkw erkannte das zu spät und zertrümmerte den Wohnanhänger vollständig.

Für einen Zeugenaufruf einige Tage nach dem Unfall gab die Polizei bekannt, dass auf der Plane des gesuchten Lastwagens „Wir haben Traumdächer“ aufgedruckt gewesen sein soll.