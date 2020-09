Polizei beschlagnahmt Waffen und Substanzen

Zahlreiche verbotene Waffen und Substanzen hat die Polizei am Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung in einer Gemeinde im Landkreis Heidenheim gefunden und beschlagnahmt. Dies teilen in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei mit.

Gegen einen 21-Jährigen ermitteln die Behörden, weil er im Verdacht steht, Waffen und Sprengstoff herzustellen. Er soll auch mit Sprengstoff experimentiert haben sowie Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff geschrieben und veröffentlicht haben. Am Mittwochmorgen wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten vollstreckt. Es wurden eine Maschinenpistole, mehrere Softair- und Luftdruckwaffen mit Munition, zahlreiche Beutel mit chemischen Substanzen, Zündschnüre und Schriftstücke mit Aufzeichnungen zur Herstellung von Waffen und Sprengvorrichtungen gefunden. Die Ermittler beschlagnahmten die Beweismittel.

Ein Sachverständiger unterstützt sie jetzt bei der näheren Begutachtung der Waffen und Chemikalien. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sieht der Verdächtige dem Strafverfahren auf freiem Fuß entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.