Bei einem Brand in einem Pferdestall ist am Samstag in Aufhausen ein Sachschaden von 80 000 Euro entstanden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Eine Zeugin versorgte am Samstag die Pferde in dem Stall. Dabei bemerkte sie gegen 16.25 Uhr Rauch im Bereich der dort gelagerten Strohballen. Sie brachte das Pferd in Sicherheit. Als sie das zweite Pferd retten wollte, sah sie bereits Flammen züngeln.

Der Brand griff dann auf den ersten Stock der Scheune über. Dort waren weitere Strohballen eingelagert. Die Feuerwehr musste ein Loch in das Dach schlagen, um die Flammen zu bekämpfen. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf gut 80 000 Euro geschätzt.