Pascal Mattes siegt nach 0:6-Rückstand noch 7:6

Mit einem Kraftakt haben sich die Verbandsliga-Ringer des SV Dürbheim einen Arbeitssieg geholt. Bei der TSG Nattheim gab es einen 17:15-Erfolg.

Der Beginn war zunächst ernüchternd für die Gäste, die beiden ersten Kämpfe mussten mit der vollen Punktanzahl abgegeben werden. Den ersten SVD-Sieg feierte Geburtstagskind Tobias Kaip. Gegen Michael Illenberger rang er sich einen deutlichen Punktevorsprung heraus und holte mit dem 12:2-Punktsieg drei wichtige Zähler. Couragiert war die Vorstellung von Marco Bedon (98 kg), der gegen Marvin Joos Schultersieger wurde. Gegen den Ex-Herbrechtinger Rico Strubel zeigte David Borsos (66 kg) eine hervorragende Leistung. Er punktete immer im richtigen Moment und war über die gesamte Kampfzeit der dominierende Ringer. Am Ende fehlte ihm ein Punkt zum Überlegenheitssieg. Der SVD ging somit mit einer 10:8-Führung in die Halbzeitpause.

Sebastian Zepf (86 kg) agierte von Beginn an mutig und holte sich einen 9:0-Punktsieg. Erneut eine Gewichtsklasse aufrücken musste Dürbheims Youngster Luca Kupferschmid. Bis 71 kg rang er zwar aktiv gegen den starken Bernhard Amann, doch nach einer Konteraktion musste er sich dem körperlich überlegenen Nattheimer auf beide Schultern geschlagen geben. Souverän war erneut der Kampf von Michael Kalmbach (80 kg). Gegen Julian Michler punktete er frühzeitig und lag am Ende 13:0 vorne. Pascal Mattes geriet gegen den explosiv startenden Jürgen Hartung zunächst 0:6 in Rückstand. Nach einer technisch versierten Fünferwertung war beim Heimringer jedoch das konditionelle Pulver verschossen und Mattes übernahm das Zepter. Er holte den Rückstand auf und drehte den Kampf nach 4.30 Minuten und sicherte seiner Mannschaft mit dem 7:6-Punktsieg den Gesamtsieg. Im letzten Kampf wurde Valentin Zepf (75 kg F) stets vom agilen Marius Oechsle gekontert und musste sich eine 2:10-Punktniederlage gefallen lassen.

Kampfleiter Tufan Göksel (TSV Asperg) hatte mit den fairen Kämpfen keine Probleme.

Das Kampf-Stenogramm (Nattheim erstgenannt): 57 kg (G): David Kecskemeti – David Meßmer 4:0 (TÜ 17:2). Stand: 4:0. - 130 kg (F): Balazs Juhasz – Gheorghe Erhan 4:0 (SS nach 2.54 Minuten). Stand: 8:0. - 61 kg (F): Michael Illenberger – Tobias Kaip 0:3 (PN 2:12). Stand: 8:3. - 98 kg (G): Marvin Joos – Marco Bedon 0:4 (SN nach 56 Sekunden). Stand: 8:7. - 66 kg (G): Rico Strubel – David Borsos 0:3 (PN 0:14). Pausenstand: 8:10. - 86 kg (F): Julian Fauth – Sebastian Zepf 0:3 (PN 0:9). Stand: 8:13. - 71 kg (F): Bernhard Amann – Luca Kupferschmid 4:0 (SS nach 1.38 Minuten). Stand: 12:13. - 80 kg (G): Julian Michler – Michael Kalmbach 0:3 (PN 0:13). Stand: 12:16. - 75 kg (G): Jürgen Hartung – Pascal Mattes 0:1 (PN 6:7). Stand: 12:17. - 75 kg (F): Marius Oechsle – Valentin Zepf 3:0 (PS 10:2). Endstand: 15:17.