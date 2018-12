Opernfestspiele suchen das Glück

Mit „Glück“ haben die Opernfestspiele Heidenheim ihre zehnte Spielzeit im kommenden Sommer überschrieben.

Die drei zentralen Produktionen „Pique Dame“ (Premiere: Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, Rittersaal Schloss Hellenstein oder Festspielhaus CCH), „Ernani“ (Premiere: Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr, Festspielhaus CCH) und „Gold!“ von Leonard Evers für alle ab fünf Jahren (Premiere: Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr, Opernzelt Brenzpark) kreisen um die Spannung zwischen innerlichem und äußerlichem Glück, um Liebe und Spielerglück, um das Glück unerfüllter Wünsche und um das Drama schleichenden oder auch jähen Glücksverlusts.

Piotr Iljitsch Tschaikowski, Giuseppe Verdi und – ein Jahr vor seinem 250. Geburtstag – Ludwig van Beethoven bilden als Komponisten den Mittelpunkt der Festspiele. Tschaikowskis „Pique Dame“ in drei Akten in russischer Sprache (mit deutschen Untertiteln) steht erstmals auf dem Spielplan. Die musikalische Leitung hat Marcus Bosch, die Inszenierung übernimmt Tobias Heyder. Die Stuttgarter Philharmoniker und der Tschechische Philharmonische Chor Brünn unterstützen die Solisten. Weitere Termine: 7., 12., 13., 17., 19., 25. und 27. Juli.

Gefeierte Verdi-Reihe

Mit „Ernani“ setzt die Cappella Aquileia ihre national wie international gefeierte Verdi-Reihe fort. Auch bei der Inszenierung von Jasmina Hadziahmetovic hat Marcus Bosch die musikalische Leitung. Neben den Solisten und der Cappella Aquileia ist auch der Tschechische Philharmonische Chor Brünn mit dabei. Die Premiere am 18. Juli, wird vom Deutschlandradio Kultur übertragen. Weiterer Termin: Samstag, 20. Juli.

Eröffnungskonzert am 22. Juni

Eröffnungskonzert mit Werken von Tschaikowski und Rimski-Korsakow mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz (Leitung: Lukasz Borowicz) und Federico Colli am Klavier ist am Samstag, 22. Juni, um 20 Uhr im Rittersaal Schloss Hellenstein, bei schlechter Witterung im Festspielhaus CCH.

Ein Rahmenprogramm mit einer Jazzgala der SWR Big Band, Solisten und Chor aus Südafrika (Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, Rittersaal/Festspielhaus) und mehrere Sonderveranstaltungen begleiten die zehnte Spielzeit: „Quartett im Schloss“ (Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr, Schlosskirche), „OH! in der Stiftskirche“ (Samstag, 14. Juli, 19 Uhr, Stiftskirche Obermendingen), das Galakonzert am Sonntag, 21. Juli, um 20 Uhr im Festspielhaus CCH, „OH! in der Pauluskirche“ (Mittwoch, 24. Juli, 20 Uhr, Pauluskirche Heidenheim) und die „Last Nights“ unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“ am Freitag, 26., und am Sonntag, 28. Juli, jeweils um 20 Uhr (Rittersaal/Festpielhaus).