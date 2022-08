Opernfestspiele Heidenheim ziehen positive Bilanz

Mit der seit Monaten ausverkauften „Last Night“ sind die Opernfestspiele Heidenheim zu Ende gegangen. Knapp zwei Festspielmonate mit über 40 Veranstaltungen fanden erstmals seit 2019 unter „weitgehend normalen“ Bedingungen statt. Die Stadt Heidenheim stuft die Bilanz als künstlerisch hervorragend ein. Der Publikumszuspruch lag mit einer Auslastung von 82 Prozent weit über Erwartung.

Musiktheater: Im Programmkern „Musiktheater auf national und international wahrgenommenem Niveau“ boten die Opernfestspiele in der „Da Capo“ betitelten Festspielsaison vier Opernproduktionen: Als Oper in der Open-Air-Spielstätte Rittersaal Schloss Hellenstein wurde mit „Tannhäuser“ die in der Amtszeit von Festivaldirektor Marcus Bosch zweite Oper von Richard Wagner gegeben. In der Reihe der frühen, chronologisch aufgeführten und aufgenommenen Opern Giuseppe Verdis sorgte die Produktion „I due Foscari“ für begeisterte Publikumsreaktionen. Mit „Wurst“ wurde die vierte Uraufführung des Formates Junge Oper nach zweimaliger Verschiebung in der Corona-Zeit im Opernzelt im Brenzpark aus der Taufe gehoben. Und die Pop-up Oper „Nau bens hald I“ über den Widerstandskämpfer Georg Elser fand im dritten Jahr in Folge großer Resonanz bei Publikum und Presse.

Konzerte: Zwei der fünf großen Konzerte waren Debüts: Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (Eröffnungskonzert) und die NDR Bigband (Jazzgala) konzertierten erstmals in Heidenheim. Die weiteren drei großen Formate gestalteten mit eigenem Konzertprogramm der Tschechische Philharmonische Chor Brünn (OH! in der Pauluskirche), die Cappella Aquileia – Orchester der OH! beim Galakonzert und die Stuttgarter Philharmoniker („Last Night“ zusammen wiederum mit dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn).

Extras und kostenlose Angebote: Einen großen Anteil am Festival hatten die zahlreichen Extraveranstaltungen, darunter vier Jazzfrühstücke, etwa mit Fola Dada und dem Ulmer Joo Kraus, oder der „Blaue Abend“ in der Hammerschmiede Königsbronn. Auch die kostenlosen Angebote wurden sehr gut angenommen, darunter die Schlossbergtafel mit über 400 Gästen.

Indoor/Outdoor/Infrastruktur: Die Möglichkeit, die Open Air angesetzten Vorstellungen auch bei Regen vollwertig aufführen zu können, ist ein Standortvorteil in Heidenheim. Erneut wurde das Festspielhaus CCH genutzt für zwei der sieben Vorstellungen des „Tannhäuser“ und für zwei der vier „outdoor“ geplanten Konzerte (Eröffnungskonzert, Jazzgala). Nach vielen Jahren hatte die Tribüne von 1982 ausgedient: Die neue, bereits 2021 erworbene Tribüne wurde mit der zweiten Vorstellung des „Tannhäuser“ am 3. Juli eingeweiht. Der Rittersaal war 2020 bis 2021 saniert worden.

Zahlen: Die Zuschauerzahlen erholen sich, das Niveau von 2019 kann aber noch nicht erreicht werden. Die Opernfestspiele beobachteten eine Zunahme der Besucherzahlen im Laufe des Festspielsommers. Die „Last Night“ war als erste aller Veranstaltungen seit Monaten ausverkauft. Zu den OH! 2022 kamen insgesamt 13 596 Besucherinnen und Besucher. Die Gesamtauslastung betrug 82 Prozent. Einzelauslastungen: „Tannhäuser“ 75 Prozent, „I due Foscari“ 85 Prozent, Große Konzerte 98 Prozent und Junge Oper 69 Prozent.

Fazit: Festspieldirektor Marcus Bosch: „Künstlerisch waren diese Festspiele wohl die erfolgreichsten, seit ich die Verantwortung tragen darf. Die Zuneigung unseres Publikums ist während dieses Festspielsommers zurückgekehrt!“. Kulturbürgermeisterin Simone Maiwald: „Opernfestspiele und Cappella Aquileia sind ein Aushängeschild für die Stadt und Baden-Württemberg.“ Britta Fünfstück, Vorstandsvorsitzende der Paul Hartmann AG und Vorsitzende im Kuratorium der OH!: „Die herausragende Qualität und die Strahlwirkung sind die Gründe, warum wir als Unternehmen die Festspiele so entschieden unterstützen.“