Ohrenschmaus beim Preisträgerkonzert

Einen beeindruckenden Abschluss hat es für den 57. Regionalwettbewerb Jugend musiziert am vergangenen Sonntag beim Preisträgerkonzert in der Heidenheimer Waldorfschule gegeben. Die Preisträger erhielten ihre Urkunden und zeigten mit einem abwechslungsreichen Programm ihr musikalisches Talent.

Das haben sie sich verdient: Die Teilnehmer des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert durften am vergangenen Sonntag beim Preisträgerkonzert in feierlichem Rahmen ihre Urkunden entgegennehmen.

Auf der Bühne zeigten die frisch gebackenen Preisträger, warum sie an diesem Abend zu Recht geehrt wurde. Denn was die jungen Talente am Klavier oder am Schlagzeug oder im Ensemble mit Blasinstrumenten zeigten, konnte sich sehen und vor allem hören lassen.

Heidenheims Landrat Peter Polta betonte in seiner Begrüßung wie sehr es ihn freue, dass Kinder in der heutigen Zeit trotz Handy, Tablet und Co. noch Freude an der Ausübung eines musischen Hobbys hätten. Auch Thomas Schöpplein, der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Kreissparkasse Heidenheim, beglückwünschte die jungen Musiker nicht nur zu ihren Erfolgen beim Wettbewerb, sondern auch zu ihrer Gabe, andere mit ihrer Musik zu erfreuen.

Die Freude war dann auch ganz auf Seiten des Publikums, als die jungen Talente zeigten, warum beim Regionalwettbewerb reihenweise erste Preise vergeben wurden. Davon haben 69 Preisträger einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhalten, der im März in Tuttlingen und Waldstetten stattfinden. Die Besten der Besten treffen sich dann schließlich beim Bundeswettbewerb, der im Mai und Juni in Freiburg stattfindet. Zum Abschluss des 57. Wettbewerbs werden die frisch gebackenen Bundespreisträger schließlich am 28. Juni auf Schloss Kapfenburg konzertieren.

Der Vorsitzende des Regionalausschusses Ostwürttemberg von „Jugend musiziert“, Erich W. Hacker, dankte sowohl den ausführenden Musikschulen Heidenheim und Waldstetten als auch den Städten Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Giengen/Brenz sowie den Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis für die zuverlässige Unterstützung. Auch die Kreissparkassen Heidenheim und Ostalb sind seit Jahren wichtige Partner des Wettbewerbs. Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Kreissparkasse Heidenheim, Thomas Schöpplein, übergab daher symbolisch einen Spendenscheck an Erich W. Hacker. So steht also auch im kommenden Jahr einem erfolgreichen Regionalwettbewerb nichts im Wege.