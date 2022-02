Nur ein Punkt in Dresden: Der 1. FC Heidenheim schluckt erneut fragwürdigen Elfmeter

Schon wieder ein Auswärtsspiel, wieder ein weites. In der 2. Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Heidenheim an diesem Freitagabend bei Dynamo Dresden angetreten. In einer intensiven, größtenteils aber fairen Partie trennten sich die Teams schließlich mit 1:1 (0:0).

Fünf Minuten lang versuchten die Gastgeber mit aggressivem Pressing und schnellem Spiel nach vorne, die Gäste von der Brenz zu beeindrucken, was nicht gelang. Danach spielte nur noch der FCH: mehr Ballbesitz, mehr Ruhe – alleine die Chancen blieben aus, weil es in den finalen Situationen zu kompliziert wurde.

Früher Dresdener Doppelwechsel

Nach 29 Minuten, als der Druck der Gäste kaum noch auszuhalten war, hatte Dresdens Trainer Alexander Schmidt die Faxen dicke, er wechselte doppelt. Diese Höchststrafe kassierten Chris Löwe und Vaclav Drchal. Für sie kamen Oliver Batista Maier und Guram Giorbelidze in die Partie. Der Druck der Gäste ebbte zwar danach etwas ab, ansehnlicher wurde die Partie dadurch jedoch nicht.

Schimmer sticht stark

In der 55. Minute dann belohnten sich die Heidenheimer: Tobias Mohr setzte sich etwas glücklich an der rechten Seite durch, flankte butterweich in die Mitte, wo der seit acht Minuten auf dem Feld stehende Stefan Schimmer (kam für den blassen Christian Kühlwetter) per Kopf zur Führung einnetzte. Dass diese Führung verdient war, braucht nicht extra erwähnt werden. Jetzt sollte alles in die Bahnen laufen, die sich die Gäste geebnet hatten, doch es kam anders. Nach einem Luftzweikampf in Folge einer Flanke zwischen Jan Schöppner und Julius Kade meldete sich der Kölner Keller. Schiedsrichter Franz Bokop schaute sich die Szene an und entschied auf Strafstoß. Schöppner traf Kade im Sprung mit dem Arm am Kopf. Eine harte Entscheidung. So kam dann Dresden auch zu seinem ersten Torschuss: den Elfmeter nutzte Christoph Daferner wuchtig zum schmeichelhaften Ausgleich. Bereits beim HSV in der vergangenen Woche bekam die Schmidt-Elf einen Strafstoß gegen sich, der zumindest einmal angezweifelt werden durfte.

Fragwürdiger Pfiff, der den Faden reißen lässt

Dadurch riss aber auch der Faden der Gäste, die bis zu dieser Situation wirklich alles im Griff hatten. Gegen Ende der Partie dann hatten sie sogar Glück und Kevin Müller, dass sie zumindest diesen einen Punkt mit nach Hause nehmen durften. Kurz vor dem Ende fast wieder ein Jokertor. Nach fahrigem Abwehrverhalten der Gäste kam der eine Minute zuvor eingewechselte Sebastian Mai freistehend an den Ball, verzog jedoch (84.). Der FCH fand vorne keine Mittel mehr, stattdessen konnte er sich bei Kevin Müller bedanken, der in der Schlussminute gegen Christoph Daferner mit dem rechten Fuß stark parierte (90.). Der Ausgleich war umstritten, jedoch vom Spielverlauf am Ende durchaus verdient für die Sachsen. In der Spitzengruppe lässt der FCH dadurch etwas abreißen.