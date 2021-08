Nicole Hoffmeister-Kraut unterstützt Wirtschaftsjunioren und Wirtschaftsclub Ostwürttemberg

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut, unterstützt und begleitet den Resilience Award der Wirtschaftsjunioren und des Wirtschaftsclubs Ostwürttemberg und wird Grußworte an der Preisverleihung sprechen.

2021 ist ein besonderes Jahr. Betrachtet man vergangene Krisen, lässt sich aus einem drastischen Einschnitt in unser gelerntes und gewohntes Verhalten auch Positives ableiten. Was vorher Zukunftsdenken war, wird beschleunigt. Was uns nicht bewusst war, wird hervorgehoben und gewinnt an Bedeutung. Wer nutzt die Chancen, die diese Krise birgt, und geht mit Mut und Leidenschaft in eine neue Zukunft?

Besuche vieler Unternehmen

Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg ist selbst Unternehmerin und besucht regelmäßig Unternehmen. Erst kürzlich war sie zu Besuch in Ostwürttemberg, bei VAF in Bopfingen. Sie weiß, vor welchen großen Herausforderungen Unternehmen standen und wie sie diese mit Bravour gemeistert haben. Aus diesem Grund unterstützt und begleitet sie den Resilience Award und wird an der Preisverleihung im Herbst Grußworte an die Gewinner und Gäste richten.

Krise als Chance begreifen

„Die Resilienz von Unternehmen in diesen Tagen ist enorm wichtig. Viele Unternehmen mussten sich neu erfinden, ihr Geschäftsmodell anpassen oder komplett überdenken. Die Pandemie hat einiges durcheinandergewürfelt. Umso schöner zu sehen, wie die Unternehmen unserer Region diese Herausforderung angenommen haben und Gutes entstanden ist. Wir freuen uns sehr, dass Frau Hoffmeister-Kraut Grußworte an unsere Gewinner richten wird. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen“, so Michael Wolfsteiner, diesjähriger Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg.

Schon jetzt sind einige Bewerbungen eingegangen und es haben sich weitere Teilnehmer angekündigt. Der Resilience Award bietet Unternehmen, Organisationen, sowie Institutionen in Ostwürttemberg eine Plattform, um ihre gelebte unternehmerische und gesellschaftliche Vorbildfunktion, ihre Anpassungsfähigkeit an ein dynamisches Umfeld sowie ein wertorientiertes Handeln vorzustellen und sich auszutauschen und zu vernetzen. Die Wirtschaftsjunioren und der Wirtschaftsclub rufen auf, sich für den RAW.21 zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 15. September 2021.

Namhafte Jury

Bewertet werden die Einreichungen durch eine Jury, die sich aus Wirtschaftsexperten und regionalen Persönlichkeiten zusammensetzt. So bilden zum heutigen Zeitpunkt bereits folgende Persönlichkeiten das Gremium: Herr Prof. Dr. Kaschke, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom, Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der KSK Ostalb und Bettina Augustin, selbständige Unternehmensberaterin bei Stairconsult aus Heidenheim. Komplettiert wird das Gremium durch Michael Wolfsteiner und Christoph Bühler, die diesjährigen Vorsitzenden der beiden Netzwerke.